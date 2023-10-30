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1 ноября, 08:33
Новости

Сегодня в Элисте обсудят реализацию Всероссийского проекта «Навигаторы детства»

Мероприятие пройдет в рамках регионального образовательного интенсива «Школа советника». Спикерами выступят Министр образования и науки Республики– Булган Ангирова, а также координаторы и кураторы проекта. В мероприятии примут участие больше полусотни советников директоров по воспитанию из районов и Элисты.

Они обсудят вопросы методического обеспечения, медиаграмотность, как необходимого инструмента по воспитанию и взаимодействию с детьми, а также социализации школьников.

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