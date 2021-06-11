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7 июля, 16:16
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Стартовал Республиканский конкурс «Йилһән сән келмрч»

Стартовал Республиканский конкурс «Йилһән сән келмрч»

Он приурочен ко Дню Республики. В целях развития и пропаганды калмыцкого языка, а также укрепления ценностного отношения к традициям и обычаям нашего народа, творческого, интеллектуального развития молодого поколения до 31 августа 2021 года Министерство образования и науки Республики Калмыкия проводит среди молодежи региона конкурс по чтению вслух сказок, легенд, отрывков из прозаических произведений калмыцких писателей. В конкурсе могут принять участие граждане в возрасте от 14 до 23 лет. Участникам конкурса нужно разместить видеофайл в сети «Интернет» и направить заявку с приложением ссылки на видеофайл в адрес организатора конкурса.

 

 

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