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7 июля, 17:31
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В школы искусств Калмыкии поступили восемь новых пианино

В школы искусств Калмыкии поступили восемь новых пианино

Общая стоимость инструментов - более трех миллионов рублей. По три клавишных получили детские школы искусств Целинного и Малодербетовского районов и два - Лаганская детская школа искусств имени Улан Лиджиевой.

Поставка нового инструментария в учреждения дополнительного образования региона организована в рамках господдержки школ искусств и отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов.

Так, детская школа искусств в селе Троицкое уже осваивает наборы медных и деревянных духовых музыкальных инструментов. Среди них - туба, баритон, флейта, фагот, кларнет и саксофон – альт.

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