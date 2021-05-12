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9 июня, 15:32
НовостиСоциальная политика

Стартовал Республиканский фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»

Стартовал Республиканский фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»

Акция приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Её суть – пропаганда семейных ценностей.

В конкурсе три номинации: «Весёлые будни и праздники большой семьи», «Семейная династия» и «У меня родился брат – получил сертификат».

Для участия необходимо направить тематические фотографии с комментарием на почту ведомства Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Работы принимаются до 5 июля. Победителей ждут дипломы и ценные подарки.

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