9 июня, 15:32
Стартовал Республиканский фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»
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Акция приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Её суть – пропаганда семейных ценностей.
В конкурсе три номинации: «Весёлые будни и праздники большой семьи», «Семейная династия» и «У меня родился брат – получил сертификат».
Для участия необходимо направить тематические фотографии с комментарием на почту ведомства Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Работы принимаются до 5 июля. Победителей ждут дипломы и ценные подарки.