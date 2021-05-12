Стартовал Республиканский фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»

Акция приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Её суть – пропаганда семейных ценностей.

В конкурсе три номинации: «Весёлые будни и праздники большой семьи», «Семейная династия» и «У меня родился брат – получил сертификат».

Для участия необходимо направить тематические фотографии с комментарием на почту ведомства Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Работы принимаются до 5 июля. Победителей ждут дипломы и ценные подарки.