11 января, 09:38
Стартовал республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников, призванный определить лучших из лучших
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В Калмыкии он начнется завтра с предмета – Мировая художественная культура. Интеллектуальное состязание пройдет на площадке инженерного факультета КалмГУ.
В Калмыкии он начнется завтра с предмета – Мировая художественная культура. Интеллектуальное состязание пройдет на площадке инженерного факультета КалмГУ.
Олимпиада по французскому языку не состоялась в связи с недостаточным количеством участников. Региональный этап продлится в течение месяца. Всего в расписании - 22 предмета.