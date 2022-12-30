В Калмыкии начата работа по формированию новой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

По ней будут расселены многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года. А их в Калмыкии - 47, в них проживают почти 2,5 тысячи человек. Напомню, в прошлом году регион досрочно завершил реализацию этой программы. А именно на три года раньше запланированного срока.



Всего в республике расселено 6 тысяч кв.м. аварийного жилищного фонда и переселено 283 человек. Для них построены два дома в Элисте, один в Яшалте и три - в п. Цаган-Аман. Также приобретены 7 жилых помещений, а жителям в Лагани возместили их выкупную стоимость.



Фото: www.kalmregion.ru