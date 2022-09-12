Стартовал прием заявок на V Всероссийский конкурс "Лучший эковолонтерский отряд"

Номинаций несколько, среди них «Помогаем заповедникам», "Эковолонтеры - рекам, озерам и морям", "Мусору–нет!", "Эковолонтеры города", "Экодело". Есть и проекты для дошкольных образовательных организаций и начальной школы.



Участники конкурса посетят лекции мастер-классы от педагогов из лучших вузов страны, смогут опубликовать исследования в научно-методических изданиях, презентовать уникальный опыт волонтерского отряда. Организатор - неправительственный фонд имени Вернадского.



Главная цель масштабного проекта-повысить уровень экологической культуры и образования жителей России, а также представить лучшие эковолонтерские инициативы.