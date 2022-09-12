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3 октября, 13:57
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Калмыкия вновь присоединится к традиционной Всероссийской акции "Сохраним лес"

Калмыкия вновь присоединится к традиционной Всероссийской акции "Сохраним лес"

Калмыкия вновь присоединится к традиционной Всероссийской акции. В этом году ее планируют провести на территории лесного фонда на площади почти 600 гектаров. Восстановление лесопосадок - одна из важных задач, имеющих большое значение для Калмыкии. Это еще один шаг в решении одной из самых актуальных проблем нашего засушливого региона.

Впервые акция по высадке саженцев деревьев и кустарников была проведена в сентябре 2019, тогда же к всероссийскому мероприятию присоединилась и Калмыкия. В прошлом году акцию провели в Лаганском районе, где ей был дан старт, а затем в Черноземельском, Октябрьском и Городовиковском районах. За 4 года в республике высажено уже более миллиона саженцев вяза, дуба, акации, джузгуна, смородины на площади более 650 гектаров.

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