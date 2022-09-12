Сделано в России

Калмыцкие предприниматели смогут принять участие в Международном экспортном форуме, который пройдет с 20 по 22 октября в Москве. Количество созданных на территории степного региона предприятий на сегодня составляет около 10,5 тысяч. Это станет главным событием года для всего бизнес-сообщества. В нем примут участие руководители российских и зарубежных компаний, представители органов исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, а также ведущие эксперты.



В этом году Форум позволит бизнесу найти практические решения по выстраиванию новых логистических маршрутов.