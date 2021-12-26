Как распознать штамм «омикрон»?

Симптомы «омикрон»-штамма коронавируса очень напоминают простуду и распознать их становится все сложнее. Однако, есть несколько существенных различий, сегодня мы расскажем о симптомах, которые должные сразу насторожить.

Коварный «омикрон» умело маскируется под обычную ОРВИ, для него характерны аналогичные симптомы: першение в горле, невысокая температура, небольшая лихорадка, как при гриппе. Однако, важный признак, на который стоит обратить внимание – стремительность вируса, простуда наступает немного более постепенно.

При «омикроне» пациенты намного чаще жалуются на выраженную интенсивную боль в горле, чего не было при предыдущих штаммах, чаще встречаются лихорадка, кашель и диарея. Больные отмечают сильную слабость и высокую утомляемость.

Намного реже у инфицированных новым вариантом вируса проявляются покраснение и раздражение глаз, насморк, чихание и одышка.

Спустя несколько дней у пациентов возможна потеря обоняния, однако, этот симптом, скорее, говорит о близком выздоровлении.

Точно же отличить «омикрон» от простуды поможет только ПЦР-тест.

Сегодня специалисты сравнивают масштабы и скорость распространения «омикрона» с лесным пожаром. Сотни зараженных этим штаммом зафиксированы в десятках государств, в ряде стран он уже стал доминирующим вариантом коронавируса. Самое главное в данной ситуации - не допустить осложнений. И пока самым действенным способом защиты от них является вакцинация. Прививка от коронавируса, возможно, не спасет от заражения новым штаммом, но поможет избежать тяжелых последствий от перенесенного заболевания.