Стартовал прием заявок на форум «Выше крыши»

Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум пройдет в августе в Санкт- Петербурге. Основная цель – развитие креативных индустрий и трансформация искусства через призму цифровизации. Участниками могут стать все, кому от 18 до 30 лет, кто готов расти, развиваться и совершенствовать мир вокруг себя.

Запланировано 6 основных модулей: "Бьюти-имиджмейкинг", "Дизайн", "IT-программирование", "Арт-digital painting", "Кино и Музыка".

Также в рамках форума будет проведен грантовый конкурс. Максимальный размер - полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Республиканской центр молодежи.