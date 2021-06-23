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16 июля, 12:28
НовостиМолодёжная политика

Стартовал прием заявок на форум «Выше крыши»

Стартовал прием заявок на форум «Выше крыши»

Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум пройдет в августе в Санкт- Петербурге. Основная цель – развитие креативных индустрий и трансформация искусства через призму цифровизации. Участниками могут стать все, кому от 18 до 30 лет, кто готов расти, развиваться и совершенствовать мир вокруг себя.

 Запланировано 6 основных модулей: "Бьюти-имиджмейкинг", "Дизайн", "IT-программирование", "Арт-digital painting", "Кино и Музыка". 

 Также в рамках форума будет проведен грантовый конкурс. Максимальный размер - полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Республиканской центр молодежи.

 

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