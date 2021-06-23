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16 июля, 13:34
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Подростки Калмыкии от 14 до 17 лет и их родители могут стать участниками движения «Большая перемена»

Подростки Калмыкии от 14 до 17 лет и их родители могут стать участниками движения «Большая перемена»

Объявлен отбор на новую семейную смену «Родные – любимые». Она пройдет в сентябре в Капсельской бухте республики Крым в рамках Фестиваля «Таврида- АРТ».

 Более 300 человек объединят новые знакомства, эмоции, образовательная программа, встречи с экспертами, соревнования. 

 Для этого школьникам и студентам нужно рассказать о своих семейных ценностях, записать видеоролик с родными и опубликовать его на своих аккаунтах в соцсетях. Авторы лучших работ смогут присоединиться к культурному событию.

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