Подростки Калмыкии от 14 до 17 лет и их родители могут стать участниками движения «Большая перемена»

Объявлен отбор на новую семейную смену «Родные – любимые». Она пройдет в сентябре в Капсельской бухте республики Крым в рамках Фестиваля «Таврида- АРТ».

Более 300 человек объединят новые знакомства, эмоции, образовательная программа, встречи с экспертами, соревнования.

Для этого школьникам и студентам нужно рассказать о своих семейных ценностях, записать видеоролик с родными и опубликовать его на своих аккаунтах в соцсетях. Авторы лучших работ смогут присоединиться к культурному событию.