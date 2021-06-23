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16 июля, 11:13
НовостиБизнесЭкономика

«Акселератор экспортного роста» для предпринимателей Калмыкии

«Акселератор экспортного роста» для предпринимателей Калмыкии

Эта программа предназначена для развития потенциала предприятий, минимизации рисков, снижения издержек экспортной деятельности, а также использования инструментов государственной поддержки. 

Обучение будет проводиться в дистанционном формате. Его организует Минэкономразвития России совместно со Школой «Российский экспортный центр». Ближайшие два потока по программе планируют провести уже через несколько дней. А пока нужно подавать заявки в региональный Центр поддержки экспорта.

 

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