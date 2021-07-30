Домашнее поражение от футболистов из Дагестана

"Уралан" впервые уступил дома. Перед матчем, что состоялся вчера, команды почтили память одного из болельщиков желто-синих минутой молчания. С первых минут стало ясно, что встреча для хозяев легкой не будет. Гости действовали цепко в защите, не забывали про атаку. И в середине тайма забили.

Элистинцы пытались отыграться, но к перерыву счет не изменился. Затем динамовцы, в основном, контратаковали. "Уралан" же прижал соперника к воротам и давление желто-синих привело к логичному голу Александра Богданова. Но, спустя несколько минут. гости реализовали выход один на один. Концовка получилось нервной. "Уралан" упустил несколько шансов сравнять счет, а в одном из эпизодов судья, по мнению игроков и болельщиков, не назначил пенальти, после того как вратарь сбил в штрафной Эрдни Мархенова. В итоге поражение 1:2. Футболисты из Дагестана с 29 очками закрепились на третьей строчке турнирной таблицы. "Уралан" - на шестом.