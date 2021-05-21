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20 июня, 14:46
НовостиСтроительство

Стартовал новый дорожно-строительный сезон

Стартовал новый дорожно-строительный сезон

В связи с этим, на некоторых федеральных магистралях ограничено движение транспорта. Работы по капитальному ремонту отрезков трассы Р-22 Каспий планируется завершить до конца лета. Речь идёт об участках дороги, проходящей через посёлок Цаган-Аман и вблизи посёлка Кировский. Напомним,  до конца лета, в регионе также покроют защитными слоями износа 80 километров трасс. 44,5 километра на отрезке дороги при подъезде к Элисте от магистрали Р-22 Каспий и 33,5 километра на участках федеральной дороги Р-216  Ставрополь-Элиста-Астрахань.

Защитные слои износа - это литые эмульсионно-минеральные смеси, заполняющие небольшие трещины и пустоты, образовавшиеся, в том числе, из-за высоких транспортных нагрузок.

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