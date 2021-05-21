20 июня, 19:02
 26 °C
85,99
72,22
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 июня, 21:08
НовостиCOVID-19Общество

В Калмыкии продлен период ограничений до 18 июля включительно

В Калмыкии продлен период ограничений до 18 июля включительно

Такое решение было принято региональным Оперштабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В республике продолжают действовать рекомендации работодателям о переводе части работников на дистанционный режим. 

Стоит отметить, что для работодателей Элисты и Целинного района предлагается первоочередно перевести на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования работодателей.

В Калмыкии сохраняется действие мер предосторожности в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

 Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. Также продлен запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения представлений в залах театров с ограничением на количество зрителей.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия