В Калмыкии продлен период ограничений до 18 июля включительно

Такое решение было принято региональным Оперштабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В республике продолжают действовать рекомендации работодателям о переводе части работников на дистанционный режим.

Стоит отметить, что для работодателей Элисты и Целинного района предлагается первоочередно перевести на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования работодателей.

В Калмыкии сохраняется действие мер предосторожности в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Для граждан старше 65 лет продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции. Также продлен запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения представлений в залах театров с ограничением на количество зрителей.