Сегодня в стране отмечается День медицинского работника

За этот год люди в белых халатах стали героями всех передовиц, сюжетов и программ. Мир оценил значимость этой профессии и ее жертвенность.

В преддверии праздника в Элисте чествовали медицинских работников Калмыкии. Слова признательности направили глава правительства Юрий Зайцев и профильный министр Юрий Кикенов. Наш корреспондент Элла Хаптаханова побывала на торжествах в честь всех врачей, медсестёр и санитаров республики и познакомилась с некоторыми героями дня.

Вся жизнь Евгения Педерова связана с медициной. По окончании химико-биологического класса - Астраханская медицинская академия, затем ординатура и постоянное совершенствование навыков хирурга. Дома и за рубежом. Вот уже почти четверть века трудится доктор в главной больнице Калмыкии, руководит операционным блоком, а на днях принимает ответственность за создаваемое здесь новое отделение.

Спектр оказания хирургической помощи широк - от абдоминальной и сосудистой до челюстно-лицевой. И всё это время рядом с ним верной операционной сестрой трудится Надежда Патерикина.

Доктор Педеров знает, что от его решения зависит здоровье и жизнь человека. Потому вместе с коллегами за чашкой чая, дома и даже на отдыхе - одной из главных тем остаются самые сложные случаи.

Хирургов называют элитой во врачебной среде. Идут туда, а позже остаются далеко не все. Нужны особый характер и склад ума.

Коллега и друг Педерова Валерий Сарангов подчеркнул, что признание и награды врачам нужно давать в расцвете сил, а не постскриптум. Уж очень недолог век людей в этой профессии, которая требует максимальной концентрации и мобилизации сил, она же включает в себя глубокое переживание из-за неизбежных потерь. Эти люди живут, отдавая себя до конца. Оба хирурга в числе награждённых в День медицинского работника. Евгений Педеров стал Заслуженным врачом республики. Всего награды получили более 70 медицинских работников Калмыкии.