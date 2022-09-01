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21 сентября, 14:22
Новости

Старшеклассники смогут бесплатно обучиться программированию

Старшеклассники смогут бесплатно обучиться программированию
В рамках проекта "Код будущего" на Госуслугах открыт прием заявок на двухлетние курсы программирования, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития Калмыкии. Учащиеся 8-11 классов со всей России смогут пройти обучение в онлайн-формате, не выезжая за пределы своего региона. Подать заявление может сам школьник, его родитель или законный представитель. Заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.
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