Старшеклассники города Лагани написали письма участникам СВО.

Не в первый раз школьники города и района отправляют весточки в зону специальной военной операции.

В своих письмах они выражают слова поддержки и участия тем, кто сейчас исполняет воинский долг. Желают им удачи и благополучного возвращения домой. Дети считают, что моральная поддержка для военнослужащих, находящихся вдали от дома, придаст им силы и порадует приветом от земляков.

Активисты партии «Единая Россия» доставят бойцам детские письма с теплыми пожеланиями из родных степей.

Видео: Лаганский район