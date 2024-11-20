22 ноября, 11:37
 9 °C
106,08
100,68
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 ноября, 08:33
НовостиСобытие

Старшеклассники города Лагани написали письма участникам СВО.

Старшеклассники города Лагани написали письма участникам СВО.

Не в первый раз школьники города и района отправляют весточки в зону специальной военной операции.

В своих письмах они выражают слова поддержки и участия тем, кто сейчас исполняет воинский долг. Желают им удачи и благополучного возвращения домой. Дети считают, что моральная поддержка для военнослужащих, находящихся вдали от дома, придаст им силы и порадует приветом от земляков.

Активисты партии «Единая Россия» доставят бойцам детские письма с теплыми пожеланиями из родных степей.

Видео: Лаганский район

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия