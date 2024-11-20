22 ноября, 11:37
 9 °C
106,08
100,68
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 ноября, 08:29
НовостиСобытие

С сегодняшнего дня в Калмыкии стартуют торги земельных участков.

С сегодняшнего дня в Калмыкии стартуют торги земельных участков.

Они расположены в Элисте в 5 микрорайоне и на улице Герцена. Фонд развития территорий проводит более 50 аукционов в 17 регионах страны. Речь идет о реализации имущественных прав на более 40 земельных наделов, сообщили в пресс – службе ведомства. Торги будут проходить в течение месяца. Средства, полученные от их передачи новым инвесторам, фонд будет использовать для восстановления прав обманутых дольщиков.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия