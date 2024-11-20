С сегодняшнего дня в Калмыкии стартуют торги земельных участков.

Они расположены в Элисте в 5 микрорайоне и на улице Герцена. Фонд развития территорий проводит более 50 аукционов в 17 регионах страны. Речь идет о реализации имущественных прав на более 40 земельных наделов, сообщили в пресс – службе ведомства. Торги будут проходить в течение месяца. Средства, полученные от их передачи новым инвесторам, фонд будет использовать для восстановления прав обманутых дольщиков.