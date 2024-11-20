В республиканском детском медицинском центре врачи при диагностическом исследовании обнаружили в желудке малыша рублевую монету.

- «Чаще всего дети глотают инородные тела в возрасте от одного года до пяти лет, так как это самый любознательный возраст, когда происходит знакомство с предметами, - говорит заведующий приемным покоем Владимир Кекеев, - В этом случае мы через ротовую полость ввели зонд с магнитным наконечником и извлекли монету. Процедура напоминает ФГДС. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает».

Владимир Александрович назвал опасные предметы, которые может проглотить малыш, это батарейки, магнитные шарики, иголки, гвозди, фрагменты от брекетов и т.д. – «Необходимо срочно извлекать инородные предметы из пищевода, – предупреждает он.

Республиканский детский медицинский центр представляет "трофеи" врачей, которые они извлекли у малышей республики.

Фото: Минздрав Калмыкии