Ректор КалмГУ Салаев сообщил печальную весть - сегодня утром на 87 году ушел из жизни учёный, педагог,один из организаторов исторической науки в Калмыкии, Владимир Бадахаевич Убушаев

«Вклад профессора В.Б. Убушаева в развитие науки и высшего образования Калмыкии поистине неоценим. Под его руководством создан научно-исследовательский центр по изучению истории депортации и возрождения репрессированных народов России.

По проблемам национально-государственного строительства в СССР и РФ в XX – нач. XXI вв., истории и современности репрессированных народов СССР им опубликовано более 280 научных трудов. Профессор В. Б. Убушаев дал путевку в науку многим молодым людям, подготовил более 40 кандидатов и докторов наук Калмыкии, Чечни, Ингушетии и других регионов страны.

Владимир Бадахаевич Убушаев прожил богатую и разнообразную жизнь ученого. Светлая память о нем навсегда сохранится в его трудах, работах его учеников и в нашей памяти», заключил Бадма Салаев.