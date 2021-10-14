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14 ноября, 14:40
НовостиБизнес

Много полезной информации обещают предоставить тем, кто придёт 20 ноября на ярмарку вакансий

Много полезной информации обещают предоставить тем, кто придёт 20 ноября на ярмарку вакансий

Организатор - региональный центр Мой бизнес. Его активными партнёрами выступают 9 предпринимателей республики. В общей сложности, открыто около полусотни вакансий. Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня образования.

Будут организованы лекции и мастер-классы, где расскажут, как успешно пройти собеседование, правильно составить резюме. На ярмарке будут представлены такие сферы, как производство, торговля, услуги.

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