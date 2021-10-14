Много полезной информации обещают предоставить тем, кто придёт 20 ноября на ярмарку вакансий

Организатор - региональный центр Мой бизнес. Его активными партнёрами выступают 9 предпринимателей республики. В общей сложности, открыто около полусотни вакансий. Приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня образования.

Будут организованы лекции и мастер-классы, где расскажут, как успешно пройти собеседование, правильно составить резюме. На ярмарке будут представлены такие сферы, как производство, торговля, услуги.