Стань лидером качества в своём регионе

Под таким девизом пройдёт конкурс «Лучшие товары Калмыкии». Для местных предпринимателей – это возможность продемонстрировать качество своей продукции, повысить конкурентоспособность и узнаваемость на рынке, обменяться опытом.

Игорь Дакиуридзе – один из тех, кто подал заявку на участие в конкурсе. Изготовлением колбасных изделий он занимается уже более двадцати лет. До 2000 года работал в Ики-Буруле, затем набирался опыта за пределами республики. А вернувшись на родину, решил заняться собственным производством. Пока занимается изготовлением колбасы, в планах – и полуфабрикаты. В этом деле, где всё определяет качество сырья, у него есть все шансы стать лучшим. Ведь калмыцкое мясо высоко ценится на рынке. В качестве своей продукции он уверен.

Среди нынешних участников конкурса есть и те, кто уже заслужил право наносить на свою продукцию знак «100 лучших товаров России». По мнению главного технолога этого предприятия, всероссийский этап подразумевает строгое судейство. Необходимо соблюсти множество требований и собрать немало подтверждающих документов, что только подстёгивает руководство предприятия к развитию.

Продукция, вошедшая в каталог «100 лучших товаров России», отвечает абсолютно всем требованиям. Повышается и её конкурентоспособность на рынке. Помимо получения заветного знака качества, перед участниками открывается возможность увидеть более высокий уровень работы коллег и обменяться опытом.

Как сообщают в профильном министерстве, заявки на участие активно поступают. С потенциальными участниками ведётся работа по подготовке необходимого комплекта документов. В конкурсе заявлено 13 номинаций. Оставить заявку можно до 30 марта.