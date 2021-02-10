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4 марта, 11:17
НовостиСтроительство

44 квартиры для переселенцев из аварийного жилья

44 квартиры для переселенцев из аварийного жилья

 В этом году запланировано строительство 44-квартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Земельный участок сформирован по улице Хомутникова, 113. Общая жилая площадь составит более  2 тысяч  квадратных метров. Будут расселены 130 граждан, ранее проживавших в доме № 5 третьего микрорайона (3-4 подъезды), а также жильцы дома №53 и № 54 шестого микрорайона и дома № 8 по улице Горького.

Финансирование строительства планируется в сумме 105,5 миллионов рублей. Также будет досрочно завершена региональная программа переселения из аварийного жилья, рассчитанная на 2019-2025 гг. Договоренность об ускоренной реализации программы была достигнута, благодаря инициативе Главы республики во время приезда Председателя Правительства России Михаила Мишустина. Заявка, поданная в Фонд ЖКХ, уже утверждена.

 

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