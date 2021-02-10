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4 марта, 10:46
НовостиПолитика

Постоянным Представителем при Президенте России назначен Андрей Картиев

Постоянным Представителем при Президенте России назначен Андрей Картиев

 

Соответствующий Указ подписал Глава Калмыкии Бату Хасиков.  Картиев - бакалавр бизнес-школы в Лондоне, финалист конкурса «Лидеры России – Финансы и Технологии» проходит обучение в Высшей школе государственного управления. Бату Хасиков выразил уверенность, что «на новом посту Андрей Картиев будет достойно взаимодействовать с федеральными структурами в интересах региона, а также поддерживать наших земляков в Москве.

Вместе, отметил Хасиков, будем работать над повышением инвестиционной привлекательности республики, заниматься поиском инвесторов и проектов, которые можно реализовать на территории Калмыкии. А Председателем региональной Избирательной комиссии избран Бембя Чужаев.

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