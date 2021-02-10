На фасаде здания ГТРК «Калмыкия» появится мемориальная доска с именами журналистов-фронтовиков

Никто не забыт. Мемориальная доска с именами наших коллег-журналистов, которые с оружием в руках сражались на фронтах Великой Отечественной, в скором времени будет украшать фасад здания ГТРК «Калмыкия». Её обнаружили случайно во время ремонтных работ. О судьбе необычной, но такой важной для нас, сегодняшних, находки в нашем видеоматериале

Мемориальная доска с именами калмыцких журналистов, отдавших свои жизни на полях Великой Отечественной войны была обнаружена в конце прошлого года. Не иначе, как сама судьба распорядилась так, чтобы имена наших фронтовиков, долгое время хранившихся в стенах, вновь напомнили о себе. Примечательно, что находка была обнаружена в год, объявленный в стране Годом памяти и славы.

Несколько черно-белых фотографий, сохранившихся с военных времен, да еще рассказы мамы и бабушки – все, что имеется у Эльзы Энеевой в память о прадеде Саранге Эрендженове. В далеких сороковых, когда вокруг гремели залпы войны, он трудился в республиканской газете «Хальмг Унн», затем во всесоюзном печатном издании «Правда». Эльза Энеева с гордостью говорит, что ей повезло стать частью пишущей династии. По стопам Саранга Хониловича пошла его дочь, а затем и правнучка.

Фамилия Саранга Эрендженова одна из одиннадцати на найденной мемориальной плите. Сведения о пяти фронтовиках Бадме Адучиеве, Ишле Бадмаеве, Алексее Хочинове, Василие Обуховском, Пюрве Саткуеве - хранятся в Национальном архиве Калмыкии.

Истории остальных героев пока остаются неизвестной страницей. Но все имена журналистов, погибших в годы войны, будут увековечены на фасаде здания нашей телерадиокомпании, также как и имя Героя Советского Союза Лиджи Манджиева, который почти 20 лет руководил телерадиоцентром. К его 100-летию при содействии ГТРК «Калмыкия» в 2019 году была издана его книга воспоминаний «Июнь 41-го года».