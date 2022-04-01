Стали известны итоги республиканского конкурса юных фотолюбителей «Наследники Великой Победы»

В нем приняли участие 49 учащихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Калмыкии. Было представлено 83 работы по 4 номинациям в трех возрастных группах: младшая, средняя и старшая.

По итогам конкурса жюри определило 14 победителей и 25 призеров. Трепетное отношение молодого поколения к прадедам, завоевавшим Великую Победу, вызывает чувство гордости за юное поколение - это мнение организаторов конкурса.