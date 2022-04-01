29 апреля, 09:10
 15 °C
75,31
72,3
  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 апреля, 11:20
Новости

О тружениках колхоза «Красный Маныч», ныне село имени Хомутникова Ики-Бурульского района, рассказ писателя Морхаджи Нармаева

О тружениках колхоза «Красный Маныч», ныне село имени Хомутникова Ики-Бурульского района, рассказ писателя Морхаджи Нармаева

2 мая в 13 часов 10 минут и в 18 часов 10 минут в эфире радио Калмыкии - спектакль по одноименному рассказу «Маныч река». Спектакль восстановлен режиссером Савром Манджиевым в 2020 году. После сибирской ссылки наше старшее поколение с большим энтузиазмом восстанавливало экономику, сельское хозяйство, социальную инфраструктуру республики. Строилась и поднималась наша столица Элиста, открывались новые районы, совхозы и колхозы и всюду люди с искренним задором трудились на благо родного края.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия