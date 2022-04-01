Внимание – самый бесценный подарок

В преддверии Дня Победы Министерство просвещения России запускает масштабную патриотическую акцию #ВместесВетераном. Её участники могут лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, пообщаться и узнать их историю из первых уст, а затем поделиться ею в соцсетях. Добавьте к посту видеофрагмент встречи или совместную фотографию с Героем и хештег #ВместесВетераном. В акции может принять участие любой желающий.