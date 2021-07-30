Стали известны имена победителей соревнования по воркауту

Так первое место в силовом троеборье занял Данил Слетин из Волгограда, он же стал лучшим и во фристайл-батле. А вот в комплексе на выносливость победил Баатар Босхомджиев.

Среди девушек лучшей стала наша прославленная спортсменка – Ольга Владимирова. Судьями стали приглашенные из Москвы чемпион мира по воркауту Денис Саратов и вице-чемпионка планеты Наталья Китаева. Перед началом турнира они выступили с показательными упражнениями.

Соревнования были приурочены ко Дню Государственного флага. Звание лучших оспаривали 35 человек из Калмыкии, Волгограда, Ставрополя и Пятигорска. Мероприятие, по словам организаторов, прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.