Хлеборобы Яшалтинского района готовятся к предстоящему севу озимых

Сейчас работники поля заняты отбором семенного материала, почвы, так как из-за частых дождей некоторые угодья заросли сорной травой. Другая забота сельчан – заготовка на предстоящую зиму грубых кормов. Яшалтинцам необходимо запасти не менее 35 тысяч тонн сена и соломы. На сегодня они выполнили этот план на 96%. Однако, с учетом опыта прошлогодней засухи, сельхозтоваропроизводители решили не останавливаться на этом и сделать запасы кормов в большем объеме.