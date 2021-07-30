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23 августа, 17:37
НовостиСельское хозяйство

Хлеборобы Яшалтинского района готовятся к предстоящему севу озимых

Хлеборобы Яшалтинского района готовятся к предстоящему севу озимых

Сейчас работники поля заняты отбором семенного материала, почвы, так как из-за частых дождей некоторые угодья заросли сорной травой. Другая забота сельчан – заготовка на предстоящую зиму грубых кормов. Яшалтинцам необходимо запасти не менее 35 тысяч тонн сена и соломы. На сегодня они выполнили этот план на 96%. Однако, с учетом опыта прошлогодней засухи, сельхозтоваропроизводители решили не останавливаться на этом и сделать запасы кормов в большем объеме.

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