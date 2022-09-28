Срок регистрации в проекте «Код будущего» продлен

«Код будущего». Срок регистрации в проекте продлен до 12 ноября. Как отмечают создатели, он поможет учащимся 8-11 классов получить востребованные навыки в области IT. Двухгодичные курсы доступны как очно, так и онлайн на портале Госуслуг. На них ребята смогут получить представление о профессиях в этой сфере, изучат популярные языки и глубже погрузятся в программирование. Всего по всей стране подано более 144 тысяч заявлений. В "Коде будущего" от Калмыкии уже зарегистрировались более 250 школьников, из них 70 записано на офлайн-обучение.

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