10 ноября, 12:00
 6 °C
61,24
61,06
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 ноября, 08:50
Новости

Срок регистрации в проекте «Код будущего» продлен

Срок регистрации в проекте «Код будущего» продлен

«Код будущего». Срок регистрации в проекте продлен до 12 ноября.  Как отмечают создатели, он поможет учащимся 8-11 классов получить востребованные навыки в области IT. Двухгодичные курсы доступны как очно, так и онлайн на портале Госуслуг. На них ребята смогут получить представление о профессиях в этой сфере, изучат популярные языки и глубже погрузятся в программирование. Всего по всей стране подано более 144 тысяч заявлений. В "Коде будущего" от Калмыкии уже зарегистрировались более 250 школьников, из них 70 записано на офлайн-обучение.

Фото - из свободных источников

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия