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10 ноября, 08:39
Новости

Аптечки для мобилизованных из Калмыкии

Аптечки для мобилизованных из Калмыкии

Более 180 комплектов аптечек сформировали вручную активисты регионального отделения «Волонтеры медики» совместно с волонтерами штаба #МЫВМЕСТЕ. Для их сбора неравнодушные граждане и учебные заведения региона предоставили более 10 коробок с необходимыми медикаментами. Это бинты, жгуты, кровоостанавливающие и ранозаживляющие препараты. Свою лепту в оказание помощи мобилизованным внесли предприниматели Элисты. Кроме того, они подготовили и передали 15 продуктовых наборов семьям призванных для участия в СВО.

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