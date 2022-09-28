Аптечки для мобилизованных из Калмыкии

Более 180 комплектов аптечек сформировали вручную активисты регионального отделения «Волонтеры медики» совместно с волонтерами штаба #МЫВМЕСТЕ. Для их сбора неравнодушные граждане и учебные заведения региона предоставили более 10 коробок с необходимыми медикаментами. Это бинты, жгуты, кровоостанавливающие и ранозаживляющие препараты. Свою лепту в оказание помощи мобилизованным внесли предприниматели Элисты. Кроме того, они подготовили и передали 15 продуктовых наборов семьям призванных для участия в СВО.