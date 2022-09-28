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10 ноября, 08:57
Новости

Памяти Алевтины Кикеевой и Сергея Яшкулова

Памяти Алевтины Кикеевой и Сергея Яшкулова

Памяти ведущих артистов Национального театра им. Баатра Басангова – Алевтины Кикеевой и Сергея Яшкулова.

Радио Калмыкии готовит обновленную версию спектакля «Калмычка» по рассказу писателя Александра Избаха. Выпускники Ленинградского института театра, музыки и кино в 60-е годы они, молодые, активно сотрудничали с литературно-драматической редакцией калмыцкого радио. В его фонде хранятся записи спектаклей, музыкально-литературных композиций по произведениям калмыцких писателей и поэтов.

Слушайте спектакль «Калмычка» в субботу, 12 ноября, в 11 часов 10 минут и в 13 часов 10 минут на частоте 102 и 7 ФМ.

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