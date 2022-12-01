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9 марта, 13:01
Новости

Представители школьных музеев Калмыкии могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Школьный музей – взгляд в будущее"

Представители школьных музеев Калмыкии могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Школьный музей – взгляд в будущее"

Для этого педагогам вместе с активистами необходимо разработать сценарии уроков, классных часов и проектов. Работы принимаются по 3м номинациям: "Предметные уроки в школьном музее", "Разговоры о важном", "Классный час".

50 лучших работ будут объявлены 1 августа. А торжественное награждение победителей состоится в октябре.

Фото: minobr74.ru

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