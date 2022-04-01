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6 мая, 14:49
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Среди прославленных подразделений Красной армии достойное место занимает 110-я отдельная Калмыцкая Кавалерийская дивизия

Среди прославленных подразделений Красной армии достойное место занимает 110-я отдельная Калмыцкая Кавалерийская дивизия

Все мы знаем о вкладе этой дивизии в победу над врагом на Дону в июле 1942 года. Именно в самый тяжелый период войны, летом 1942 года, только что сформированное соединение получило боевое крещение, вступив в сражение с элитными дивизиями вермахта. Бойцы 110-й ОККД в смертельной схватке сумели на две недели остановить наступление немецких войск на Сталинград. Первым героем Советского Союза из числа калмыков стал сержант Эрдни Деликов, погибший в боях за Дон.  О ратных подвигах бойцов 110-й и героическом подвиге славного сына калмыцкого народа Эрдни Деликове слушайте радиопередачи,  подготовленные режиссером Савром Манджиевым в эфире калмыцкого радио  8 мая в 11:10 и в 13:10. 

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