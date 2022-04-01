На мемориальном комплексе воинам 28-ой армии в посёлке Хулхута Яшкульского района завершился торжественный митинг

В числе самых почетных гостей были ветераны. С каждым годом их становится все меньше. С приближающимся праздником их поздравил глава республики Бату Хасиков. В митинге приняла участие и делегация из Астрахани во главе с губернатором Игорем Бабушкиным.

Ожесточенные сражения под Хулхутой длились более трех месяцев. В этой степи летом 1942 года погибли более десяти тысяч советских солдат и офицеров. Благодаря их подвигу был остановлен прорыв фашистских войск к Астрахани. 28-ая армия насчитывала порядка 40 тысяч человек. Более 10 тысяч – навсегда остались в калмыцкой земле. Их память почтили возложением венков. Сейчас наша съемочная группа возвращается из Хулхуты. Репортаж смотрите в вечернем выпуске Вестей.