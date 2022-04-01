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6 мая, 14:15
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В годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу огромный вклад внесли медики Калмыкии

В годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу огромный вклад внесли медики Калмыкии

В Советскую Армию были призваны 45% медработников региона. Только в 1942 году на подготовительных курсах в Элисте, в поселках Лагань, Башанта, Юста, Яшалта и других обучались около 300 медсестер и более 500 сандружинниц.

Медработники Элисты инициировали сбор средств на сооружение подводных лодок для сокрушения немецких оккупантов на морских рубежах страны. Все материалы взяты из архива Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.

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