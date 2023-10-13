Прокуратура Городовиковского района добилась конфискации в доход государства транспортного средства по уголовному делу об управлении транспортным средством в состоянии опьянения

Судом установлено, что житель района, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не сделал для себя должных выводов и вновь управлял транспортным средством – автомобилем в состоянии опьянения.

Судом мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Кроме того, с учетом позиции государственного обвинителя автомобиль, которым управлял подсудимый в состоянии опьянения, конфискован в доход государства.