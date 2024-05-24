Сразу две путёвки в лагерь «Артек» завоевали воспитанники республиканской школы шахмат

Их обладатели Эрдни Сангаджигоряев и Полина Эльзатеева – победители детского шахматного турнира, состоявшийся в Элисте в честь известного гроссмейстера, многократного чемпиона мира, Заслуженного мастера спорта России Сергея Карякина.

«Как известно, сам Карякин, будучи в таком же возрасте, как и наши участники, стал самым юным гроссмейстером в истории. Участие юных в таких состязаниях подстегнет их еще больше трудиться, играть и побеждать», - отметил Президент региональной Федерации шахмат, Министр цифрового развития республики Алексей Этеев.

Фото: Школа шахмат Калмыкии