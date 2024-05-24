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27 мая, 16:14
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Сразу две путёвки в лагерь «Артек» завоевали воспитанники республиканской школы шахмат

Сразу две путёвки в лагерь «Артек» завоевали воспитанники республиканской школы шахмат

Их обладатели Эрдни Сангаджигоряев и Полина Эльзатеева – победители детского шахматного турнира, состоявшийся в Элисте в честь известного гроссмейстера, многократного чемпиона мира, Заслуженного мастера спорта России Сергея Карякина.

«Как известно, сам Карякин, будучи в таком же возрасте, как и наши участники, стал самым юным гроссмейстером в истории. Участие юных в таких состязаниях подстегнет их еще больше трудиться, играть и побеждать», - отметил Президент региональной Федерации шахмат, Министр цифрового развития республики Алексей Этеев.

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Фото: Школа шахмат Калмыкии

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