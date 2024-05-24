Депутат Максим Сорокин возглавил Элистинское городское собрание

Предложение Главы Калмыкии об исполнении им обязанностей главы города-председателя ЭГС единогласно поддержали депутаты на внеочередной сессии. По словам Бату Хасикова, Максим Сорокин является опытным специалистом, перспективным экономистом и хозяйственником.

Он отлично зарекомендовал себя в коммунальной сфере, строительстве, транспортном и дорожном хозяйстве. Безусловно, есть и проблемы, стараемся последовательно их решать при поддержке федерального центра.

В первую очередь, работаем над обеспечением питьевой водой, мусорной реформой, общественным транспортом, благоустройством, ремонтом дорог и школ, отметил глава региона.

Поблагодарив за оказанное доверие, Максим Сорокин подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы работа была максимально эффективной и открытой для элистинцев. Сообщил о том, что необходимо утвердить план развития города на ближайшие три года.

По словам Бату Хасикова, сегодня столице необходим комплексный подход, включающий развитие кадрового потенциала и современные инструменты. Чтобы систематизировать планы, глава региона поручил создать на базе КалмГУ ситуационный центр по развитию города. Впереди - большая работа по преобразованию Элисты, подчеркнул он. А Николай Орзаев, возглавлявший ЭГС, переходит на работу в Счетную палату.