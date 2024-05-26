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28 мая, 07:45
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Сегодня утром в аэропорту Элисты после двух с лишним лет перерыва приземлится первый самолет

Сегодня утром в аэропорту Элисты после двух с лишним лет перерыва приземлится первый самолет

И жители Калмыкии смогли отправиться воздушным транспортом в Москву и обратно. Элиста стала первым городом из 11 – ти, где сняли ограничения на полеты после начала СВО.

Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочей встречи Главы региона Бату Хасикова с руководством Росавиации. Возможность безопасного выполнения полетов подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения.

Напомним, в сентябре прошлого года завершен капитальный ремонт пассажирского терминала. В аэропорту создана безопасная и комфортная среда, пропускная способность увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час. Рейсы совершаются на российских самолетах Суперджет 100 в подмосковный аэропорт Жуковский. Возобновление авиасообщения с Элистой позволит привлечь в регион еще больше туристов.

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