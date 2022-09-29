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10 декабря, 19:53
Новости

Спустя 60 лет с личного дела Гагарина сняли гриф секретности

Спустя 60 лет с личного дела Гагарина сняли гриф секретности

А вы знали, что первый космонавт планеты был отличником? Согласно материалам личного дела, госэкзамены в 1957 году он сдал на высший балл .

Эти факты опровергают информацию некоторых СМИ о том, что Гагарина собирались исключать из вуза после первого курса якобы из-за плохой техники пилотирования самолета при посадке.

По окончании Военно-воздушной инженерной академии Н.Е.Жуковского из 37 предметов и двух госэкзаменов оценка «хорошо» была выставлена Гагарину только по математике и английскому языку.

Больше рассекреченных деталей о жизни первого космонавта планеты можно узнать здесь 

https://www.roscosmos.ru/38592/

Фото: журнал «Русский космос» 

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