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10 декабря, 20:03
Новости

10 декабря ежегодно отмечают Всемирный день футбола

10 декабря ежегодно отмечают Всемирный день футбола

10 декабря ежегодно отмечают Всемирный день футбола. Он традиционно объединяет болельщиков, профессиональных спортсменов и любителей этого вида спорта. Футбол является одним из самых популярных видов спорта как в мире, так и в России. Особое место занимает любительский футбол: он помогает открывать таланты, улучшает физическую форму и учит работе в команде. Многие профессиональные спортсмены начинают свой путь именно с массового спорта — например, с игры в дворовой «коробке». Находить и поддерживать интересные и полезные проекты в любительском спорте.

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