12 декабря в Москве представят Вышитую карту России

12 декабря в День конституции, в Москве представят обновлённую Вышитую карту России. На ней фрагменты из четырех новых территорий: Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. В столицу работу отправят из Чувашского национального музея.

Напомним, над вышивкой Калмыкии трудилась на протяжении двух месяцев мастерица Деляш Давыдовская. Как призналась девушка нашему корреспонденту Ялман Каджаевой, представить регион во Всероссийской акции - это большая честь. В работе использовала национальные техники – зег и золотую вышивку. Традиционно она выполняла не только эстетическую роль, но и служила оберегом.

Процесс превращения обычной ткани в произведение искусства увлекал настолько, что рукодельница работала не только днём, но даже ночью.

Проект «Вышитая карта России» взял старт в Чебоксарах в День чувашской вышивки. Идею поддержало Федеральное агентство по делам национальностей. И после этого на ней появились географические очертания остальных суб»ектов страны. Проект проходит в Год культурного наследия народов России и призван поддержать развитие народных промыслов и ремёсел, показать самобытность каждого региона.

https://smotrim.ru/article/3085912?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D