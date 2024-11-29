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2 декабря, 08:04
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В Калмыкии главный врач привлечен к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

В Калмыкии главный врач привлечен к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Установлено, что главный врач бюджетного учреждения Элисты в мае 2024 года принял на должность водителя скорой медицинской помощи бывшего федерального государственного служащего.

Прокурором республики в отношении руководителя бюджетного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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