В Калмыкии главный врач привлечен к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Установлено, что главный врач бюджетного учреждения Элисты в мае 2024 года принял на должность водителя скорой медицинской помощи бывшего федерального государственного служащего.

Прокурором республики в отношении руководителя бюджетного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.