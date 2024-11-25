В Элисте прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам поддержки участников СВО

В Калмыкии на индивидуальном сопровождении координаторов Госфонда находятся 39 ветеранов, из них 16 человек имеют инвалидность со значительными ограничениями.

Филиал фонда «Защитника Отечества» продолжает работу по адаптации жилых помещений ветеранов СВО по системе «умного дома». Председатель межведомственной комиссии Марина Ользятиева отметила, что на данный момент предусмотрен упрощенный порядок оформления технических средств реабилитации.

На заседании комиссии обсудили алгоритм работы по поиску без вести пропавших участников СВО во взаимодействии с ВСЦ и Военным комиссариатом по РК. Заслушали доклады о трудоустройстве и обучении ветеранов специальной военной операции. Из 159 ветеранов СВО трудоустроены 92 человека. Работа в этом направлении осуществляется совместными усилиями фонда и центров занятости населения.

Фото: Правительство Республики Калмыкия