3 декабря, 12:02
 0 °C
112,8
107,18
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 декабря, 07:40
НовостиСобытиеБлаготворительность

Сегодня - Международный день инвалидов.

Сегодня - Международный день инвалидов.

Этот день призван привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями и сохранению их прав во всех сферах общественной жизни. Международный день инвалидов был провозглашён в 1992 году.

Сегодня в Элисте состоится благотворительный концерт #Дамирживи. Дамиру Эрднееву 4 года. Мальчику поставили диагноз - опухоль головного мозга. По словам врачей, болезнь прогрессирует. Надежда теперь на корейских врачей.

Подробнее об этом в дневном выпуске Вестей Калмыкия в 14.30.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия