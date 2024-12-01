Сегодня - Международный день инвалидов.

Этот день призван привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями и сохранению их прав во всех сферах общественной жизни. Международный день инвалидов был провозглашён в 1992 году.

Сегодня в Элисте состоится благотворительный концерт #Дамирживи. Дамиру Эрднееву 4 года. Мальчику поставили диагноз - опухоль головного мозга. По словам врачей, болезнь прогрессирует. Надежда теперь на корейских врачей.

Подробнее об этом в дневном выпуске Вестей Калмыкия в 14.30.