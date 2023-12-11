Спортсмены из Калмыкии завоевали 5 медалей по греко-римской борьбе в открытом республиканском турнире в Тахтамукае

В турнире приняло участие около 300 спортсменов из Северной Осетии, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республик, Ростовской области, Ставропольского края, Краснодарского края, Казахстана и других.

По итогам соревнования серебро у Эльсара Сангаджиева и Доржика Дорджиева, бронза у Айрата Лиджиева и Магомеда Мазакова. Сообщили в пресс-службе регионального минспорта.